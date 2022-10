Bollette, il trucco per risparmiare sul riscaldamento installando una valvola termostatica

Applicare una valvola termostatica sul termosifone permette di regolare la temperatura e quindi di risparmiare sui consumi. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, cresce la ricerca dei consigli più efficaci per poter risparmiare sui costi domestici dovuti al caro bollette. Dal pannello solare fino anche semplicemente a una stufa di terracotta fai da te. Molto spesso, i consigli più efficaci, o a buon mercato, vengono condivisi dagli utenti del web sulle proprie pagine social, in modo che chiunque possa accedervi e farne uso.

È il caso di un video pubblicato da un utente sulla piattaforma TikTok. Nel video viene mostrato come poter cambiare le valavole del termosifone in maniera semplice, così da poter passare da una vecchia e datata, a una nuova, che permette di poter regolare la temperatura del radiatore, regolare il clima della stanza e produrre così un risparmio. l'utenete che ha pubblicato un video con le istruzione nei commenti scrive: «le valvole normali riducono la portata, quelle termostatiche regolano la temperatura».

Cos'è una valvola termostatica

Le valvole termostatiche non sono altro che dei piccoli termostati, posizionati su ogni singolo radiatore di calore, in grado di rilevare la temperatura dell’ambiente e regolare la potenza termica del calorifero, chiudendo o riducendo la portata di acqua calda al suo interno. In questo modo il singolo termosifone diventa indipendente dal resto dell’impianto, essendo in grado di ridurre in modo autonomo l’apporto di calore fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

