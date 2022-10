Elettrodomestici spenti ma attaccati alla presa, fino a 150 euro in più all'anno in bolletta

Il caro bollette di ottobre potrebbe raggiungere picchi di rincari fino al 60%. Per questa ragione i cittadini cercano qualunque modo per risparmiare, dal più facile al più efficace, anche se difficile da attuare.

Quello che qualunque famiglia ha provato a fare negli ultimi mesi di aumento dei costi dell'energia, è stato ridurre al minimo l'uso di tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Anche se spesso, si pensa erroneamente, che mantenere spento qualunque oggetto ad alimentazione elettrica possa effettivamente far respirare il portafoglio a fine mese. Ma non è così.

Infatti sono proprio gli elettrodomestici spenti a rappresentare un rincaro in bolletta. In realtà, anche se spenti e non in funzione, gli apparecchi continuano a consumare energia. Com'è possibile? La risposta è semplice: pur non essendo attivi restano comunque attaccati alla corrente. La parola "standby" letteralmente vuol dire "pausa", perciò quando uno dei nostri elettrodomestici è in questa modalità, pur non usandolo, in realtà continua a rimanere attivo.

La maggior parte delle persone tende a sminuire questo aspetto, ma la spia rossa, che resta accesa quando gli elettrodomestici non sono in funzione, indica che questi sono ancora attivi, essendo attaccati con la spina all'alimentazione elettrica. Forno a microonde, computer, stampanti e tv sono tra quelli che restano più spesso in questa modalità.

Lo stesso concetto vale per il nostro il modem o router wi-fi, l'unico oggetto elettronico che resta in funzione 24h al giorno, discorso identico per i caricatori degli smartphone o dei computer, che lasciamo attaccati alla presa anche quando non gli usiamo. Come sapere se l’elettrodomestico sta consumando anche se spento? Sfortunatamente, non tutti i dispositivi hanno la luce a indicare che si trovano in modalità standby, come i già citati caricabatterie di cellulari e computer. Un altro elemento da considerare è l’utilizzo delle prese multiple, uno degli apparecchi che consumano di più in assoluto, essendo la maggior parte delle spine collegate a queste.

Quanto consumano gli elettrodomestici spenti?

Il costo nascosto degli elettrodomestici spenti può raggiungere un aumento annuo in bolletta fino a 72 euro, questo prima dell'aumento del costo dell'energia, ma adesso il costo dello "stand by" potrebbe aumentare fino a 150 euro. Tra i consigli più diffusi è più "datati" resta sempre valido quello di utilizzare lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico. Più lavaggi si fanno, più elettricità si consuma, e questo senza considerare lo spreco di acqua. Fondamentale anche l'utilizzo delle lampadine a LED le uniche a garantire un risparmio concreto.

