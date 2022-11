Bollette, 5 consigli per risparmiare fino a 500 euro. Dalla lavatrice alle lampadine, ecco cosa fare

Sulla base delle attuali tariffe disposte da Arera, la bolletta media di una famiglia per le forniture di energia elettrica e gas raggiunge sul mercato tutelato un totale di 3.289 euro annui: 1.782 euro per la luce e 1.507 euro per il gas, ben il 122% in più rispetto a un anno fa. Una situazione destinata addirittura a cresce nei prossimi mesi invernali, durante i quali sono attesi nuovi rialzi per il gas. Ecco che quindi le famiglie italiane sono alla ricerca costante di consigli da poter applicare all'interno delle mura domestiche e ottenere un risparmio annuo sostanzioso.

Sono 5 consigli più efficaci per far abbassare la bolletta e che, se adottati correttamente, possono arrivare a fruttare un risparmio su base annua di quasi 500 euro. Vediamo quali sono:

1) Evitare di ostacolare la diffusione del calore: tenere tende, mobili o stendibiancheria davanti ai termosifoni è fonte di sprechi perché ostacola la diffusione del calore. È inoltre importante non lasciare le finestre aperte per evitare le dispersioni di calore.

2) Controllare la temperatura degli ambienti: bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Ridurre il riscaldamento di un’ora al giorno e tenerlo spento per 15 giorni, nell’arco di un anno, consente di ridurre i costi di circa 180 euro per un appartamento di medie dimensioni.

3) Usare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico: utilizzare la lavatrice una volta ogni due giorni, invece di una al giorno, e la lavastoviglie una volta al giorno invece di due, permette di risparmiare rispettivamente 52 e 74 euro all’anno.

4) Sostituire le lampadine di casa con quelle a led: installare lampadine a Led in casa, considerando che rimarranno accese in media 6 ore al giorno, permette di abbassare del 15% i consumi di partenza.

5) Ridurre la durata e la temperatura della doccia: diminuire da 7 a 5 i minuti trascorsi sotto l’acqua, abbassando di 3 gradi la temperatura, consente di risparmiare fino a 250 euro.

Federdistribuzione ed ENEA daranno il via, a partire da lunedì 14 novembre, a una campagna di informazione per ridurre i consumi energetici. L’iniziativa cade nel Mese dell’Efficienza Energetica 2022, promosso da ENEA, e coinvolge le aziende associate a Federdistribuzione, che ne potranno veicolare i contenuti attraverso i propri canali di comunicazione fisici o digitali, in grado di raggiungere milioni di consumatori.

Alberto Frausini (Federdistribuzione): «Serve sforzo collettivo, il risparmio ernergetico riguarda tutti»

Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, ha commentato: «La riduzione dei consumi energetici è uno sforzo che riguarda tutti: le nostre imprese si sono già date delle linee guida volontarie con una serie di misure che riguardano i punti vendita, le attività operative e gli indirizzi di investimento necessari ad abbassare il fabbisogno di energia. L’iniziativa con ENEA è un ulteriore contributo che le aziende della distribuzione mettono in campo rivolgendosi direttamente ai consumatori con uno spirito di servizio, per fare informazione e dare valore a comportamenti di buon senso che aiutano a tagliare il costo della bolletta e danno un contributo concreto al risparmio energetico del Paese».

Gilberto Dialuce (ENEA): «Accrescere consapevolezza di famiglie e imprese»

Gilberto Dialuce, Presidente di Enea, ha dichiarato: «ENEA è da tempo impegnata in azioni e progetti per promuovere l’efficienza e per accrescere la consapevolezza di famiglie e imprese nei consumi di energia. Consapevolezza indispensabile per andare verso una vera transizione energetica ed anche per contrastare il caro-bollette attraverso semplici cambiamenti negli stili di vita. In questa direzione va la campagna con Federdistribuzione che permetterà di coinvolgere un grande numero di persone in modo molto positivo».

