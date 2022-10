Bolletta, gli elettrodomestici che consumano di più. Dal frigo al forno, ecco la classifica

Quanto spendiamo ogni volta che accendiamo il phon o la lavatrice? È una domanda sempre più comune tra gli italiani alle prese con il caro-energia che preannuncia conti salati. Arera (l'autorità per l'energia) ha già annunciato rincari del 59% sulle bollette, dopo che il terzo trimestre 2022 il prezzo unico nazionale dell'elettricità (Pun) è raddoppiato rispetto al secondo trimestre.

Altroconsumo, tenendo conto del costo dell'elettricità a 0,66 centesimi a kWh ha calcolato che per accendere gli elettrodomestici di uso comune una famiglia in media spende tra i 7 e gli 8 euro al giorno.

Inoltre, un utilizzo scorretto di tutti gli elettrodomestici può portare a una spesa che arriva a 230 euro. Ecco la lista completa del consumo per ogni singolo elettrodomestico.

Bollette, come risparmiare 1350 euro l'anno: le 15 cose da sapere (dai tempi doccia alla gestione luci)

Quanto costa il frigo e il router wi-fi?

Frigo : 1,20 euro al giorno

: 1,20 euro al giorno Router Wi Fi: 39 centesimi al giorno

Wi Fi: 39 centesimi al giorno Tv, decoder e smart speaker: 66 centesimi al giorno

Elettrodomestici, la classifica dei consumi

Lavasciuga con programma asciugatura: 3,37 euro

con programma asciugatura: 3,37 euro Condizionatore per 4 ore: 1,98 euro

per 4 ore: 1,98 euro Forno (un'ora a 180 gradi): 1,44 euro

(un'ora a 180 gradi): 1,44 euro Boiler elettrico (10 minuti di doccia): 1,32 euro

elettrico (10 minuti di doccia): 1,32 euro Stufetta per il bagno: 66 centesimi

per il bagno: 66 centesimi Lavastoviglie : 66 centesimi

: 66 centesimi Piano a induzione (un'ora): 50 centesimi.

(un'ora): 50 centesimi. Ferro da stiro da 2000 Watt: 50 centesimi l'ora

da 2000 Watt: 50 centesimi l'ora Ferro da stiro da 2400-2600 Watt: 0,65 centesimi l'ora.

Asciugacapelli (15 minuti): 24 centesimi

Bollette, i trucchi per risparmiare

In un giorno tipo in cui utilizzassimo tutti questi elettrodomestici spenderemmo dunque 7 euro e 70 centesimi, un costo raddoppiato rispetto all'anno scorso in cui avremmo sborsato solo 3,46 euro. Ovviamente non tutti gli elettrodomestici vengono accesi tutti i giorni, anzi per risparmiare è consigliato limitare il numero di accensioni di forno, lavatrice e climatizzatore che sono i primi tre "campioni" di consumi.

Tra i primi consigli per il risparmio c'è quindi ridurre il numero di lavaggi facendoli solo a pieno carico (lavastoviglie, lavatrice e asciugatrice) che ci permette di risparmiare un euro al mese per ogni apparecchio per un totale di 89-95 euro al mese.

Per garantire l'efficenza massima del frigo, evitare di inserire cibi caldi all'interno (altrimenti il frigo dovrà lavorare di più) e tenerlo sempre pulito e ordinato.

Per il condizionatore, il consiglio è impostare il termostato a una temperatura non superiore o inferiore ai 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno. Un gesto che ci fa risparmiare fino a 88 euro annui.

Un altra regola è preferire i forni di piccole dimensioni: un forno da 90 cm consuma il 150% dell'energia in più di uno da 60 centimetri per scaldarsi. Infine, è importante ricordarsi di staccare dalla corrente pc e tv per evitare elettrodomestici in Standby: per questo l'ideale è utilizzare una pratica multipresa.

Bollette, i 3 metodi di cottura per risparmiare: friggere è più economico (ma attenzione alla friggitrice ad aria)