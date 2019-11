Bnp Paribas lancia nuovi Certificate Memory Cash Collect su sottostanti esg

Ultimo aggiornamento: 11:51

che annuncia l'emissione della nuova serie diavente comeambiente, sociale, governance) sul segmento SeDeX di Borsa Italiana.Dopo il successo della precedente gamma di Certificate sostenibili, l'emittente francese ha deciso di, per selezionale lecon elevati standard di sostenibilità. Farà uso diper individuare le società sottostanti:(che esclude le società che hanno un rating di sostenibilità assegnato da Viageo inferiore a 50 punti); filtro finanziario (che esclude le società che non hanno sufficiente liquidità sul mercato);(comprende solo le 10 migliori del settore di appartenenza).La gamma disu sottostanti esg ha, offre(con cadenza trimestrale dall'1,25% al 2,75%). I Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo del sottostante, purché la quotazione del sottostante sia superiore o pari al livello barriera (posta in questo caso al 70% del valore iniziale).: se il valore del sottostante è pari o superiore al livello barriera, il Certificatepiù gli eventuali premi non pagati precedentemente; se il valore del sottostante è inferiore al livello barriera, il Certificatedel sottostante (con conseguente perdita sul capitale investito).Luca Comunian, head of marketing di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: «I Memory Cash Collect su sottostanti esg vanno a integrare e arricchire la nostra offerta su questo segmento. La sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale e sociale da parte degli investitori è infatti sempre maggiore, come dimostrato dall’ottima accoglienza della prima emissione di Certificate su sottostanti esg di ottobre. Per i nuovi Memory Cash Collect esg abbiamo rinnovato la collaborazione con Vigeo Eiris, che ci permette di offrire un giudizio indipendente sulle politiche sostenibili delle società sottostanti i nostri prodotti. Anche questa emissione è rivolta a quegli investitori che guardano con attenzione alle soluzioni di investimento socialmente responsabili».