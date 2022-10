Bnl Bnp Paribas lancia la settima edizione della “Diversity & Inclusion Week”, un fitto programma di incontri ed occasioni di approfondimento dedicati ai dipendenti e ai clienti, all'insegna dei temi fondamentali verso i quali l'istituto rivolge quotidianamente il suo operato: quello della tutela e il rispetto di ogni diversità e la promozione di una cultura dell’inclusione e del contrasto alla discriminazione. Sono questi i valori alla base dell’agire di Bnl e di Bnp Paribas - tanto all’interno dell’azienda nell’interazione tra le persone quanto nel rapporto con clienti e stakeholder - e parte di una strategia di responsabilità sociale d’impresa, ispirata tra l’altro ai principi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Anche l’Italia sarà attiva, dal 10 al 14 ottobre, in questa “maratona di consapevolezza” impegnando sia Bnl sia le società del gruppo Bnp Paribas che operano nel Paese. In questa edizione, l’iniziativa - oltre che nelle sedi centrali di Roma e Milano - approderà anche a Monza, nella principale agenzia cittadina di Bnl. Qui saranno ospitati esperti del mondo universitario, scientifico e legale per parlare di donne e violenza economica, un fenomeno non così conosciuto ed esplorato nelle sue dinamiche e impatti sul quotidiano. Si affronterà il tema anche fornendo informazioni su quali siano gli strumenti a disposizione delle persone per gestire e superare queste situazioni critiche. Il programma della “Diversity & Inclusion Week” in Italia si articolerà in 5 giorni su temi come “orientamento sessuale e affettivo”, “identità di genere”, “bias di genere”, “multiculturalità, “disabilità”, “confronto generazionale”, “violenza di genere ed economica”. Vedrà il coinvolgimento dei top manager di Bnl Bnp Paribas, a sottolineare ulteriormente l’impegno concreto e quotidiano dell’Azienda nel rispetto e promozione delle diversità.

Un tema su cui non solo la Banca ha introdotto da tempo una normativa specifica e linee guida condivise, ma realizza costantemente corsi di formazione per mitigare i cosiddetti “bias cognitivi”; promuove community di discussione e confronto su queste tematiche per dar voce alle persone e alle loro storie ed è partner di associazioni ed enti per diffondere la cultura dell’inclusione nel mondo del lavoro come nella Società tutta.

Solo nel 2021, oltre 50mila collaboratori del Gruppo Bnp Paribas hanno partecipato ad eventi su diversità e inclusione. Alla Diversity & Inclusion Week è dedicata anche un’attività di comunicazione social, attraverso i canali della Banca e del gruppo: #beyourself è la “parola d’ordine” scelta per invitare ognuno a prendere consapevolezza della propria “diversità” come fattore di “unicità”.