Black Friday, Euronics, Expert, MediaWorld, Amazon, Zalando e Trony: ecco cosa comprare e dove

Sta per arrivare il tanto atteso Black Friday 2021. Il giorno più conveniente dell'anno torna per regalare uno shopping tattico ai clienti. Il Black Friday, tradotto letteralmente "venerdì nero", è infatti un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Ovviamente questa "giornata speciale" nasce in America, è diventata usanza anche in italia, oltre che nel resto del mondo. Ma al venerdì nero, soprattutto in America, bisogna arrivarci preparati, per non perdere nessuna occasione. Una scena degna della penna di Sophie Kinsella che con il suo I Love Shopping ha fatto scattare Becky (la protagonista) da un centro commerciale all'altro per acquistare i must have. E ora anche in italia siamo tutti un po' Rebecca e siamo pronti a tutto per acaparrarci il nostro affare d'oro.

Black Friday, è caccia all'hi-tech

Anche quest'anno quindi la giornata dello shopping intelligente vede negozi fisici e online pronti a farsi la guerra a suon di offerte, nella giornata del 26 novembre. E quello di questo anno pare proprio sarà il Venerdì nero più conveniente della storia.

La categoria d'acquisto preferita dai clienti anche quest'anno si conferma il settore hi-tech e così Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Apple sono pronti, tra volantini cartacei e digitali le offerte sono già "studiabili".

Amazon

Tra tutti i negozi virtuali, Amazon Italia la fa sicuramente da padrone. Offerte imperdibili che lo scorso anno al portale hanno regalato incassi da record. Essendo l'e-commerce la nuova frontiera dello shopping anche i big di elettronica come MediaWorld, Euronics, Unieuro, Trony ed Expert parteciperanno al Black Friday 2021, non solo fisicamente con offerte nel negozi ma anche con promozioni online molto interessanti. Il classico volantino delle catene è già pronto e consultabile. Smartphone, tablet, televisori, giochi per la PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, elettrodomestici e molto altro ancora, per chi sceglie l'acquisto online la spedizione per molti negozi sarà immediata e a basso prezzo.

Unieuro

Ma essendo una guerra per le catene della tecnologia ognuno si è scelto la sua vera data del Black Friday. In attesa della partenza ufficiale del 26 novembre 2021, quali sono le marche che aderiscono all’iniziativa. Da Unieuro sta ad esempio già per terminare l’anticipo di Black Friday 2021. Il cosiddetto Manà Manà con tanto di sponsor di Teo Teocoli sta agli sgoccioli. Gli sconti andranno avanti solamente fino a oggi, 11 novembre, di conseguenza queste sono le ultime ore per approfittare delle promozioni. Le offerte sono su centinaia di prodotti d’elettronica, a cominciare dalle smart tv. Collegandosi al sito si possono vedere gli sconti disponibili fino al 50% su giochi Playstation, machine del caffè, smartphone Samsung e Xiaomi, Pc HP e Apple. Insomma, prodotti per tutti gli usi, per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche

MediaWorld

E mentre un Black Friday 2021 che finisce, un altro ne inizia: MediaWorld. Il colosso dopo un primo assaggio di venerdì nero, partirà oggi con gli sconti, con scadenza il prossimo 17 novembre. Ma in realtà il Black friday diventerà un Black november e quindi le offerte saranno valide per tutto il mese. Anche in questo caso sono tante le offerte e tutte consultabili sul sito. tra i prodotti da non perdere le smart tv Samsung, i laptop Apple, ma anche la friggitrice ad aria Moulinex, gli aspirapolveri senza filo Dyson e i robot automatici per la pulizia del pavimento, già disponibili a forte sconto.

Euronics

Come le aziende concorrenti, anche Euronics adegua i prezzi di novembre al Black Friday 2021, ricordando che “everyday” è un venerdì nero: ogni giorno infatti, dal 28 ottobre al 26 novembre (data ufficiale di inizio del Black Friday) su Euronics troviamo un’offerta diversa su un diverso tipo di prodotto.

Trony

Invece da Trony gli sconti saranno disponibili fino a domani, 12 novembre 2021, anche qui infatti hanno deciso di anticipare le offerte del volantino (valide solo online) per il Black Friday per acquistare smart tv, smartphone, e tecnologia indossabile come l’ Amazfit T-Rex Pro, oltre al classico iPad Apple.

Expert

Per completare il quadro dei rivenditori di tecnologia per la casa e non, Expert promuove l’anteprima del Black Friday fino al 14 novembre: troviamo tablet Microsoft Surface, sistemi sound bar Panasonic, frigoriferi Hotpoint, Smart Tv Samsung.

Quanti pezzi sono in vendita

Una caratteristica molto importante e da tenere bene a mente delle offerte che vengono proposte durante la settimana del Black Friday 2021 è che soprattutto per quanto riguarda i prodotti più interessanti e importanti a livello di mercato, tutte le catene di rivenditori impongono un limite massimo di disponibilità di pezzi, che può andare dai 500 ai 10 mila, in base ovviamente al valore del prodotto e alla percentuale di sconto applicata. Quindi il consiglio che ci resta da darvi è di recarvi nei negozi con largo anticipo rispetto all'apertura del negozio per evitare di fare file degne di un pellegrinaggio.

Abbigliamento

Lasciando per ora il settore hi-tech ci spostiamo verso la moda. Andando verso il settore del fashion, molto interessante anche il Black Friday di Nike, Adidas, Lacoste, Calvin Klein, Zara, H&M e Pandora. Nel settore dell’e-commerce da non perdere mai di vista, oltre ad Amazon, anche il Black Friday 2021 di Zalando ed eBay.

Zalando

Il Black Friday di Zalando inizia il 26 novembre ma già da ora è possibile ordinare con lo sconto abbigliamento uomo, donna e bambino.

Intimissimi

Il Black Friday di Intimissimi, per spostarci sulla lingerie, inizia regolarmente il 26 novembre. Intimo, maglieria, night wear e homewear sono in promozione però già da ora con il 20% di sconto.

Ikea

Il “Green Friday” di Ikea 2021 Con il Black Friday di Ikea il volantino on line consente un risparmio fino all’80 per cento. Il volantino valido a novembre già porta le offerte per Natale, per decorare la casa in vista delle feste. Ma la vera iniziativa è il “green Friday”, un’iniziativa di economia circolare in cui si invitano i clienti a rivendere i propri mobili Ikea perché siano rimessi sul mercato a forte sconto, con una supervalutazione del 50% in più rispetto al resto dell’anno. L’iniziativa durerà fino al 5 dicembre.

I centri commerciali

Nelle grandi città d’Italia i centri commerciali sono già in allerta pronti per questo Black Friday. A Roma ricordiamo Euroma 2, Maximo, Porta di Roma, Roma Est, Valmontone e Castel Romano Outlet. Il Black Friday 2021 a Milano si farà sentire nei centri commerciali Bicocca Village, Bonola, Piazza Lodi e Fiordaliso. A Torino invece i negozi si tingeranno di nero con Parco Dora, Area 12, SNOS e 8 Gallery e infine a Napoli con il Centro Auchan, il Vulcano Buono, Le Campane e il Golfo dei Desideri. Inutile dire che l’aria del Black Friday si respirerà anche a Palermo, Firenze, Bologna, Genova, Verona, Bari, Venezia, Pisa e tutte le altre città italiane.

Insomma non resta che scegliere le scarpe più comode che avete e correre da una promozione all'altra.