Forte aumento del rendimento per i Ctz a 24 mesi, che raggiunge l'1,626%.



Il Tesoro ha emesso titoli zero coupon per 3 miliardi di euro, con scadenza 27/11/2020, mentre la domanda si è attestata a 5,47 miliardi, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,82. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA