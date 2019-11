Btp, tornano a salire i rendimenti

(Teleborsa) - Rendimenti in salita su tutte le scadenze per i BTP messi in asta dal Tesoro, oggi.



Nel dettaglio, il rendimento del BTP a 3 anni, con scadenza 15 gennaio 2023, è risultato pari allo 0,22%, mentre l'obbligazione a 7 anni, con scadenza 15 gennaio 2027, ha riportato un rendimento dello 0,91%.



In riferimento all'emissione trentennale, il rendimento è del 2,29% per il BTP con scadenza 1 settembre 2049 e del 2,15% per il BTP con vita residua di 28 anni e scadenza 1 marzo 2047.



L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 7,25 miliardi di euro.