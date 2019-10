(Teleborsa) - Gli analisti di Equita e di Banca Akros hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Amplifon rispettivamente a 24,70 e a 23,70 euro. La raccomandazione invece è "hold" per Equita e "neutral" per Banca Akros.



Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove al ribasso la società leader nelle soluzioni uditive con i prezzi allineati a 22,68 euro, per una discesa dell'1,39%.



Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA