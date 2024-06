Giovedì 6 Giugno 2024, 06:10

Uno dopo l’altro si stanno sistemando i tanti tasselli per la vendita della Netco, la newco contenente la rete primaria e secondaria di Tim a Optics Holdco srl, veicolo costituito da Kkr che sarà affiancato dagli altri partner della cordata. La data fissata per il closing con il passaggio delle azioni e il pagamento del prezzo (18,8 miliardi il valore totale) è lunedì 1° luglio, probabilmente a Roma e in vista di questa scadenza sono in corso tutte le operazioni propedeutiche all’obiettivo.

La Netco, per motivi pratici e per sburocratizzare le procedure, dovrebbe essere Fibercop, società contenente la rete secondaria, controllata al 58% da Tim, al 37,5% da Kkr, 4,5% Fastweb. Ieri quest’ultima, controllata da Swisscom, ha raggiunto un accordo con Optics Bidco, per la vendita della sua quota in FiberCop per un corrispettivo cash di 438,7 milioni di euro, un valore in linea con il prezzo pro rata pagato da Kkr a Tim per la sua quota.

L’operazione rimane soggetta al completamento della transazione relativa a NetCo condotta da Kkr, si legge in una nota che ricorda appunto che Fastweb è azionista di FiberCop, società creata con Tim e dal fondo di investimento americano Kkr per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica in Italia, dalla sua nascita nel 2021. La transazione non ha alcun effetto sull’accordo wholesale in essere tra Fastweb e FiberFCop.

Le modalità di costruzione del perimetro dell’infrastruttura prevede il conferimento da parte di Tim di un ramo d'azienda - costituito da attività relative alla rete primaria, all’attività wholesale e dall’intera partecipazione nella controllata Telenergia - in FiberCop, società che già gestisce le attività relative alla rete secondaria in fibra e rame.

CONTRATTO ALL’ANTITRUST

L’altro passaggio in corso è il contestuale acquisto da parte di Optics Bidco dell’intera partecipazione detenuta da Tim in FiberCop medesima, all’esito del conferimento. Inoltre, il transaction agreement prevede la sottoscrizione alla data del closing dell’operazione di un master services agreement (MSE) che regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a TIM e da TIM a NetCo a seguito del completamento dell’operazione.

Questo MSE verrà portato da Kkr all’esame dell’Antitrust ai fini dell’accertamento dei profili di concorrenza.

Dai colloqui in corso fra tutti i soggetti coinvolti si stanno definendo i dettagli dell’operazione, partendo dall’esborso del prezzo. La quota di Fastweb e quella di Tim, potrebbero passare prima del closing e si procederà a ripartire il pagamento del prezzo pro rata tra tutti i soci. A regime Kkr dovrebbe avere il 37,8%, Adia (Abu Dhabi Investment Authority) e Cppib (fondo pensione canadese) il 17,5% a testa, Mef 16%, F2i 11,2%.

GLI 11 POSTI IN CDA

La scelta di utilizzare la scatola Fibercop oltre ad accorciare i tempi di costituzione di un nuovo veicolo, ha il vantaggio anche di trovarsi pronta la figura candidata a fare il presidente che spettaal Mef assieme a un altro consigliere: Massimo Sarmi, manager di lungo corso. Il consiglio della società della rete sarà di 11 membri. Oltre ai due in quota Mef, Kkr avrà quattro posti, tra cui l’ad: salvo sorprese dipendenti ormai solo nndalla volontà dell’interessato che potrebbe decidere di restare in Fs, il papabile dovrebbe essere Luigi Ferraris.Adia e Cppib avranno due consiglieri a testa, il fondo infrastrutturale F2i avrà un consigliere.