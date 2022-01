Zynga brilla al Nasdaq dopo mossa Take-Two Interactive

(Teleborsa) - Protagonista Zynga, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 44,58%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che Take Two Interactive, azienda statunitense produttrice e distributrice di videogiochi e di accessori per computer, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire tutte le azioni in circolazione di Zynga, società californiana specializzata nello sviluppo di videogiochi. L'offerta è di 9,86 dollari per azione, pari a un premio del 64% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Zynga.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zynga evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zynga rispetto all'indice.



Lo scenario tecnico di Zynga mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,547 USD con area di resistenza individuata a quota 8,857. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,418.