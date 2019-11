Zurich in campo contro la violenza sulle donne: iniziativa contro i commenti sessisti sui social

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zurich Italia e Zurich Connect insieme nella lotta contro la violenza sulle donne. Il gruppo assicurativo svizzero ha creato la prima squadra di «segnalatori» su Facebook. Su iniziativa dei dipendenti, vengono segnalati al social network quei commenti che possono essere offensivi o minacciosi nei confronti del genere femminile. Solo la scorsa settimana il team di Zurich è riuscito a far cancellare ben 600 commenti su 1300. Un gesto simbolico, ma anche concreto per essere vicini a tutte le donne.L’iniziativa social, spiega un comunicato, si inserisce all’interno di un progetto continuativo portato avanti dalla compagnia durante l’anno sul tema «Diversity & Inclusion» con iniziative interne ed esterne, come ad esempio attività formative nelle scuole sul bullismo. Per contrastare la violenza di genere in particolare Zurich ha aderito al network Libellula e ha offerto ai propri collaboratori un numero verde per supporto psicologico dedicato alle donne, workshop sulla comunicazione non violenta e un percorso di difesa personale. Da maggio 2019, inoltre, di fronte agli uffici di Zurich di Milano è stata inaugurata una «panchina rossa», l’installazione permanente che simboleggia il posto vuoto lasciato dalle vittime di violenza.«In Italia, quasi 7 milioni di donne sono state vittime di una qualsiasi forma di violenza. E sul web, la più comune è quella verbale. Ecco perché, in vista della Giornata Contro la Violenza sulle Donne, abbiamo pensato ad una nuova forma di protezione che ha coinvolto i nostri dipendenti in prima persona nella difesa delle donne sul web», ha commentato Federica Troya capo delle risorse umane e dei servizi.«#TheWomensProtection segue il successo della precedente campagna social lanciata in occasione del Gay Pride 2019 con cui abbiamo donato 1 euro alla causa LGBT+ per ogni commento omofobo intercettato in rete, segnalandolo anche all’autore del post incriminato. Con questa iniziativa a favore delle donne prendiamo posizione come azienda e diamo voce direttamente alle nostre persone che, mettendoci la faccia, contribuiscono in prima persona a combattere la violenza verbale di genere online», ha dichiarato Angela Cossellu l'amministratrice delegata di Zurich Connect.