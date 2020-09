Zurich sposor della riforestazione in Brasile: 1 milioni di alberi in 8 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Zurich Insurance Group (Zurich) ha deciso di sponsorizzare un progetto dimirato e sostenibile inper riconvertire i terreni agricoli sterili in foreste autoctone ricche di vita vegetale e animale.L'iniziativa, spiega il gruppo in una nota, testimonia l'impegno di Zurich nella lotta al, a seguito dell'allarme lanciato gli organismi internazionali sugli effetti devastanti della perdita di biodiversità. Zurich infatti è impegnata nel limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, come stabilito daldelle Nazioni Unite.Il progetto di, della durata di otto anni, contribuirà a ripristinare ladel Brasile piantandoaccuratamente selezionati in collaborazione con l'ente no-profit Instituto Terra. La Compagnia ha inoltre donato simbolicamente un albero ad ognuno dei suoi 55.000 dipendenti nel mondo.Gli alberi saranno piantati nei prossimi otto anni per ricreare una foresta subtropicale autosufficiente su un terreno nella provincia diche è stato disboscato per l'allevamento di bestiame nel XX secolo. Rimane solo il 7% della foresta atlantica originale del Brasile. Il contributo di Zurich al progetto di riforestazione consentirà di piantare da 80 a 120 specie diverse di alberi su 700 ettari di terreno (equivalenti a più di 850 campi da calcio), aumentando gradualmente la biodiversità della foresta e catturando il carbonio dall'atmosfera.Zurich, si conclude la nota, sostiene la crescente necessità di affrontare il cambiamento climatico in relazione alla perdita di; le due cose si rafforzano a vicenda, poiché il numero di specie animali e vegetali diminuisce più rapidamente che mai. La diversità all'interno delle specie e tra le specie e gli ecosistemi è fondamentale per affrontare il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare a lungo termine e la prevenzione di future pandemie, secondo ildelle Nazioni Unite (ONU) del 2020.