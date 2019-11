Zurich, nei primi nove mesi raccolta premi danni +2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo assicurativo svizzero Zurich ha registrato nei primi nove dell'anno un aumento del 2% della raccolta premi nei danni a 26,44 miliardi di dollari, mentre il volume della nuova produzione nel vita è diminuito dell'11% a 3,17 miliardi e il valore è in calo dell'1% a 728 milioni. In termini omogenei, precisa Zurich, la raccolta danni è in progresso del 7% e la nuova produzione vita è in calo del 6%.«Ci aspettiamo di superare tutti i target che abbiamo fissato nel 2019», ha commentato il direttore finanziario del gruppo George Quinn.Negli Usa la controllata Farmers Exchanges ha registrato premi lordi per 15,7 miliardi, in aumento dell'1%Il comparto danni ha registrato premi per 11,4 miliardi di dollari (-1%) in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea, per 11,9 miliardi negli Usa (+4%), per 2,3 miliardi in Asia Pacifico (+12%) e per 2,1 miliardi in America Latina (+8%). Nell'area Emea la crescita su basi omogenee è del 6%, spinta in particolare da Svizzera e Regno Unito, ma hanno contribuito anche Italia e Spagna, precisa Zurich e in America Latina è del 21%.La flessione segnata nel vita - spiega il gruppo - è in gran parte spiegata dal non rinnovo di due grandi contratti di protezione aziendale, sottoscritti nel 2018. Hanno contribuito alla flessione anche i movimenti valutari nei confronti del dollaro Usa. Il volume della nuova produzione nell'area Emea è pari a 2 miliardi (-7%) e il valore della nuova produzione ammonta a 439 milioni (-5%). In America Latina la nuova produzione vita è in flessione del 25% a 874 milioni (-20% su basi omogenee), con un valore di 101 milioni (-18%), in Nord America il volume e' in crescita dell'86% a 97 milioni e il valore ammonta a 32 milioni (+205%), mentre l'Asia Pacifico segna 170 milioni (+2%) e 156 milioni (+16%) rispettivamente.