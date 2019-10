Zurich lancia una nuova polizza per il commercio al dettaglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zurich lancia una nuova soluzione assicurativa, la Zurich shop. Si tratta di un'offerta progettata per rispondere in modo puntuale ai bisogni di protezione e tutela di realtà commerciali, bar, ristoranti e di tutte le altre attività svolte in negozio. La polizza offre una protezione completamente modulabile e flessibile, con il vantaggio di coprire tutti i punti vendita dislocati sul territorio riconducibili alla stessa attività commerciale.L’Italia è il paese con il maggior numero di esercizi commerciali in Europa, oltre il doppio della Germania, ma degli 870.000 esercizi italiani solo il 50% è assicurato per la potenziale perdita di reddito da interruzione dell’attività, il 23% è assicurato per la responsabilità civile e il 15% non ha nessun tipo di copertura. I commercianti si assicurano invece prevalentemente per coprire i danni legati al furto.La tendenza generale tra i dettaglianti è quindi assicurarsi poco o nulla per i rischi che potrebbero generare i danni più ingenti, per esempio in caso di incendio e di danni al fabbricato, che possono comportare costi di ripristino fino a 50.000 euro. La causa di questo fenomeno di “sottoassicurazione” è riconducibile alla scarsa percezione in merito alla probabilità di gravi eventi all’edificio, solitamente ritenuta molto bassa. In realtà sinistri di questo tipo sono molto più frequenti (12%-13%) rispetto ai sinistri auto, che mostrano una frequenza media del 5% e per i quali, a differenza delle attività commerciali, l’assicurazione è obbligatoria. Il fatto che spesso i rischi vengano considerati singolarmente e non nel loro complesso, quindi senza un approccio organico, porta a una sistematica sottovalutazione degli imprevisti a cui l’esercente e il locale commerciale sono quotidianamente esposti.Il prodotto Zurich consente infatti di modulare e combinare in modo completamente personalizzato diverse coperture: da quelle più tradizionali (ad es. furto e incendio o responsabilità civile) a quelle meno note, come la Garanzia Salvareddito, che prevede un indennizzo in caso di infortuni o malattie che impediscano l’attività di titolare e/o soci, la Tutela Legale, che copre le spese legali sostenute dall’esercente, o ancora l’Assistenza, che offre immediato supporto in caso di guasti e situazioni di emergenza all’interno dell’esercizio commerciale.Zurich Shop consente di costruire una protezione assicurativa ad hoc per ogni tipo di attività: per esempio chi vende prodotti, anche on line, potrà estendere il livello di protezione anche alla fase di trasporto dei beni e/o rispetto a eventuali furti o chi si occupa di montaggio e posa in opera potrà proteggersi anche in caso di danni occorsi a chi vive quegli ambienti in un secondo momento.«Zurich Shop è la risposta puntuale e completa ai bisogni, sempre più evoluti, dei nostri clienti», ha dichiarato Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia. «Nel nostro paese è presente il maggior numero di esercizi commerciali al dettaglio tra i paesi europei, con un alto tasso di sottoassicurazione soprattutto per quanto riguarda la copertura in caso di incendi ed eventi catastrofali. Grazie all’elevata personalizzazione di Zurich Shop, ogni piccola azienda cliente potrà confezionarsi un ‘abito su misura»», ha aggiunto Rasa.