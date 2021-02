© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con una causa delle richieste di risarcimento legate alla pandemia e alle perdite più elevate per alcuni eventi catastrofici. C'è stato però un ritorno alla crescita nel secondo semestre, che ha bilanciato l'impatto della pandemia nella prima parte dell'anno. "Siamo stati, aiutandoli al di là dei nostri obblighi contrattuali, compresi rimborsi e sconti, rinunciando alle esclusioni per la pandemia, adeguando i premi, sospendendo le cancellazioni e lavorando a loro fianco per cambiare i piani di pagamento", ha sottolineato il CEO del gruppo, Mario Greco.L'è sceso a 4,2 miliardi di dollari, mentre l'si è portato a 3,8 miliardi. A pesare sono state le perdite più elevate dovute alle catastrofi naturali (+588 milioni di dollari), ma una migliore performance di base, in particolare nel ramo property e casualty, ha parzialmente compensato queste perdite. La società ha proposto un dividendo stabile a 20 franchi svizzeri per azione.Stabili i sinistri Property & Casualty (P&C) legati al Covid-19, al netto della riduzione della loro frequenza dovuta alla pandemia (450 milioni di dollari). L'impatto complessivo del Covid-19 ammonta a 852 milioni di dollari (incluso il ramo vita). "La solida performance del- sottolinea la società - mette il gruppo in condizione di beneficiare di ulteriori miglioramenti dei prezzi"."Il gruppo Zurich ha registrato unaed è molto soddisfatto dell'andamento delle sue attività nel Paese", ha detto il CEO Mario Greco durante la conference call sui risultati annuali. "I risultati delle nostre agenzie sono stati forti e sono riusciti a servire la clientela, espandendo il business", ha aggiunto Greco, sottolineando come Zurich non abbia cambiato la sua posizione negli investimenti sull'Italia: "Non abbiamo preso nessuna decisione particolare su questo, in generale, a parte qualche decisione tattica".