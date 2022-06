Zurich, MSCI rivede al rialzo rating ESG ad "AAA": il più alto assegnabile

(Teleborsa) - MSCI, primario fornitore di indici e rating finanziari, ha rivisto al rialzo il rating ESG di Zurich Insurance Group da "AA" ad "AAA", il più alto assegnabile. Il rating ESG di MSCI misura la resilienza di una società di fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance nel lungo periodo, assegnando un punteggio su una scala da AAA a CCC. Il report di MSCI descrive la compagnia assicurativa svizzera "come un leader globale nel settore assicurativo per le iniziative di mitigazione del rischio climatico e per la governance aziendale", si legge in una nota.

Il report evidenzia le soluzioni e le iniziative sviluppate da Zurich per la mitigazione del rischio climatico, tra cui i prodotti dedicati ai veicoli elettrici e alle energie rinnovabili. In termini di governance, il report di MSCI rileva come il consiglio di amministrazione di Zurich ha una maggioranza e un presidente indipendenti e una rappresentanza femminile del 55%.

Zurich è firmataria dei Principles for Responsible Investments (PRI) delle Nazioni Unite, membro fondatore della Net-Zero Insurance Alliance e della Net-Zero Asset Owner Alliance, all'interno della quale si è impegnata a raggiungere il net-zero nei portafogli di sottoscrizione e investimento entro il 2050 e nelle operazioni entro il 2030. La compagnia svizzera è anche inclusa tra i gruppi assicurativi più sostenibili al mondo dall'S&P Global Corporate Sustainability Assessment.