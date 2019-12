Zurich Italia nomina Roveda responsabile commercial insurance

Ultimo aggiornamento: 17:13

Zurich Italia rafforza la squadra di vertice con l’ingresso di Massimiliano Roveda nel ruolo di responsabile "Commercial Insurance", la divisione del gruppo che ha come clienti le aziende.«Massimiliano guiderà lo sviluppo di questo settore in Italia affiancando le grandi imprese e i clienti mid-market in tutte le fasi della gestione dei rischi. Dalla prevenzione, alla protezione, alla capacità di sviluppare resilienza a fronte di grandi eventi», commenta Alessandro Castellano, numero uno di Zurich Italia.Roveda, spiega una nota, ha maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore assicurativo, ricoprendo posizioni di rilievo crescente a livello internazionale. Proviene da Aon, in cui è entrato nel 2006, dove ha ricoperto la carica di managing director e chief broking officer, con responsabilità della divisione international property. Laureato in economia aziendale, in precedenza ha lavorato presso Willis a Londra.Il gruppo svizzero Zurich, fondato nel 1872, è presente in Italia dal 1902 e opera attraverso una rete di circa 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.