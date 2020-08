Zurich Italia lancia Zurich Gusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -lancia, un'innovativadel. Una protezione personalizzabile e dal costo contenuto creata per sostenere il tessuto produttivo italiano, in questa fase di difficoltà post Covid-19."Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto alle tante PMI che stanno attraversando un momento di difficoltà contribuendo alla loro protezione e allo sviluppo di una cultura del rischio che crei valore aggiunto, - ha dichiarato- In questa fase di ripartenza, vogliamo essere vicini alle aziende italiane del settore alimentare attraverso un'innovativa offerta dai costi contenuti e, al tempo stesso, personalizzabile in base alle necessità dell'azienda cliente".Le piccole e medie imprese costituiscono il tessuto produttivo dell'Italia e, in particolare, ledel nostro Paese con, 140 miliardi di euro di produzione nel 2018, 2,4 milioni di euro di fatturato medio e 385.000 addetti nel settore.a cui, coprendone i rischi connessi: dal trasporto della materia prima al ciclo produttivo, dalle fasi di trasformazione agli eventuali richiami di prodotti. Zurichnella consapevolezza e mitigazione dei rischifondamentali: analisi dei rischi specifici connessi al settore alimentare, ascolto e dialogo diretto con l'imprenditore, creazione di un pacchetto di coperture e garanzie tagliate su misura del business.