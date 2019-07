Zurich Italia, Andrea Molteni nominato Direttore operativo

(Teleborsa) - Zurich Italia conclude la riorganizzazione con l'inserimento di Andrea Molteni nel ruolo di Chief Operations Officer.



Andrea Molteni, proveniente dal gruppo Allianz, vanta oltre vent'anni di esperienza in contesti internazionali nel settore assicurativo e finanziario. Ha ricoperto dal 2013 il ruolo di Head of Organizational Management di Allianz Partners tra Monaco di Baviera e Parigi. Esperto di programmi di trasformazione ed innovazione tecnologica.



"La sua lunga esperienza nel settore e in gruppi internazionali ci consentirà di accelerare quella trasformazione tecnologica e operativa di cui tutto il mondo assicurativo sente sempre più il bisogno e l'urgenza", ha dichiarato Alessandro Castellano, CEO di Zurich Italia.



