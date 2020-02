Zurich Insurance, utile netto +12%. Proposto dividendo in salita a 20 franchi

(Teleborsa) - Zurich Insurance Group (Zurich) chiude l'esercizio 2019 con un risultato operativo in crescita del 16% a 5,3 miliardi di dollari ed un utile al netto delle imposte in aumento del 12%, il valore più alto dal 2010.



Proposto di aumentare il dividendo a CHF 20 per azione, grazie ad un miglioramento del business mix, a una minore volatilità e a una maggiore redditività.



"I risultati di oggi confermano che abbiamo realizzato con successo i nostri piani negli ultimi tre anni - ha commentato l'Amministratore Delegato del Gruppo, Mario Greco -. È stato un viaggio straordinario, durante il quale abbiamo notevolmente rafforzato il business, organicamente e attraverso operazioni, ridotto la volatilità e migliorato i servizi alla clientela. Questo si riflette anche in un'ulteriore proposta di aumento del nostro dividendo a CHF 20 per azione, il terzo aumento consecutivo". © RIPRODUZIONE RISERVATA