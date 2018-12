Alessio Vinci nuovo capo della comunicazione Zurich

Mario Greco, l'amministratore delegato della compagnia di assicurazioni Zurich, ha riorganizzato la struttura di comunicazione e public affairs del gruppo assicurativo. Ha chiamato Alessio Vinci, che ha da poco lasciato Tim, come responsabile della comunicazione mentre Michael Golden, che per ragioni personali torna a Londra, lascerà il gruppo.



Vinci assumerà il nuovo ruolo dal 1 marzo 2019 mentre Francis Bouchard, si sposta a Washington da dove svolgerà l'incarico di responsabile Public Affairs and Sustainability.



Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA