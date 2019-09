Zucchi, prorogato periodo adesione OPA

(Teleborsa) - Il periodo di adesione all'Offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Vincenzo Zucchi S.p.A. sulle massime 3.427.403 azioni di risparmio del Gruppo italiano del tessile per la casa, dapprima fissato fino al 20 settembre 2019, è prorogato di 10 giorni di borsa aperta e pertanto terminerà alle ore 17:30 del 4 ottobre 2019 (incluso).



Conseguentemente la data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, dapprima prevista per il 27 settembre 2019, è fissata per il giorno 11 ottobre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA