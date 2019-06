Zucchi in forte rialzo a Piazza Affari dopo l'Assemblea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Su di giri sulla borsa milanese il titolo Zucchi, che avanza del 12,77% a 0,0212 euro conquistando la vetta del FTSE Italia All-Share.Ieri, 26 giugno 2019, l'Assemblea degli Azionisti della holding industriale del Gruppo primario operatore in Europa nella produzione e distribuzione della biancheria per la casa haQuesta la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione:- Joel David Benillouche;- Florian Gayet;- Mara Vanzetta;- Patrizia Polliotto;- Didier Barsus.E' stato inoltre nominato il Collegio Sindacale nelle persone di:- Alessandro Musaio;- Gian Piero Balducci;- Annamaria Esposito Abate;- Marcello Rabbia (Sindaco supplente);- Chiara Illiveri Siccardi (Sindaco supplente);- Miriam Denise Caggiano (Sindaco supplente).Zucchi ha chiuso il 2018 con unpari a 83 milioni di Euro, in aumento del 7,7% rispetto a 77,1 milioni di Euro dell'esercizio precedente.