Zucchi, al via il raggruppamento azionario

(Teleborsa) - Giornata negativa in Borsa per la società Vincenzo Zucchi che cede a Milano il 3,89% a 1,802 euro. Il titolo è oggi oggetto di raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni esistenti. L'operazione era stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria lo scorso 20 dicembre 2019.



Il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Zucchi rilevato sul Mercato Telematico Azionario nella giornata del 27 dicembre 2019, assunto per valorizzare le frazioni generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento, è pari a 0,0188 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA