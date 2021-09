Zooplus, titolo vola dopo nuova OPA EQT AB. Superata offerta Hellman&Friedman

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - Rialzo per Zooplus, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,34% e attestandosi a 485,8. Il titolo del colosso europeo della vendita online di articoli per animali domestici ha superato il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata dall'azienda svedese di private equity EQT AB. L'offerta - annunciata nel weekend - valuta Zooplus circa 3,36 miliardi di euro, cioè di più dell'OPA da 3,29 miliardi di euro da parte dell'azienda USA Hellman & Friedman.



Due settimane fa, Hellman & Friedman aveva annunciato, a seguito di colloqui con Zooplus, di aumentare il corrispettivo per l'OPA di 70 euro, portandola a 460 euro in contanti per ogni azione della società tedesca. L'enttrata in campo di EQT AB apre però ora nuovi scenari. In una nota, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di zooplus hanno detto di "accogliere con favore l'offerta" di EQT AB.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 490,5 e successiva a 504,7. Supporto a 476,3.