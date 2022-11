Zoom Video paga dazio con la guidance, trimestre sopra attese

(Teleborsa) - A picco Zoom Video Communications,, che presenta un pessimo -5,68%.A pesare sulle azioni del gruppo di videoconferenze online è stata la guidance, fornita in concomitanza ai conti del terzo trimestre, che non ha convinto gli analisti, tanto che diversi uffici studi hanno tagliato il target price sul titolo.La società californiana ha chiuso il periodo conin deciso declino da 340,4 milioni, pari a 1,11 dollari per azione, a 48,4 milioni, (16 centesimi). Su base rettificata l'EPS si è tuttavia attestato a 1,07 dollari contro gli 83 centesimi del consensus. Isono saliti del 5% a 1,1 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le attese degli analisti.. Per ilZoom prevede un EPS tra 75 e 78 centesimi di dollaro, contro gli 81 centesimi del consensus.L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zoom Video Communications,, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 77,39 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 72,96. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 70,21 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.