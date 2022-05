Zoom Video alza previsioni dopo risultati trimestre

Martedì 24 Maggio 2022, 12:30







(Teleborsa) - Acquisti sul titolo Zoom Video Communications che segna un rialzo di oltre il 6% nel pre-market di Wall Street grazie ai risultati trimestrali e alla conseguente revisione delle previsioni.



Nel primo trimestre, il colosso delle videoconferenze ha riportato un EPS di 1,03 dollari rispetto agli 0,87 dollari attesi dal consensus. I ricavi sono stati pari a 1,07 miliardi di dollari in linea con le attese degli analisti. I risultati sono stati sostenuti dal "continuo successo di Enterprise, Zoom Rooms e Zoom Phone, che hanno raggiunto i 3 milioni di posti nel trimestre", ha spiegato l'azienda.

Per il secondo trimestre Zoom Video stima un utile per azione (EPS) compreso tra 0,90 e 0,92 dollari, ed un fatturato di circa 1,12 miliardi. In precedenza l'azienda aveva indicato un EPS di 0,87 dollari ed un giro d'affari di 1,11 miliardi.



Per l'intero anno, l'EPS è previsto tra 3,70 e 3,77 dollari, su un fatturato tra 4,530 e 4,550 miliardi di dollari contro le precedenti previsioni di un range tra 3,45 e 3,51 dollari degli utili per azione.