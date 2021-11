Zoom, trimestrale batte attese. Rallenta la crescita

(Teleborsa) - Zoom, società quotata sul Nasdaq e il cui programma di videocall ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia, ha registrato un fatturato è di 1,05 miliardi di dollari nel trimestre terminato il 31 ottobre, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita ha mostrato un rallentamento rispetto al +54% nel trimestre precedente e al +360% dell'anno precedente. L'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 340,3 milioni di dollari, o 1,11 dollari per azione, rispetto ai 198,4 milioni di dollari, o 0,66 dollari, del terzo trimestre dell'anno fiscale 2021. Le attese degli analisti erano per ricavi di 1,02 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,09 dollari, secondo dati Refinitiv.

"Guardando al futuro, prevediamo di chiudere l'anno con entrate totali tra 4,079 e 4,081 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 54% di crescita anno su anno, insieme a una forte redditività e crescita del flusso di cassa operativo - ha affermato il fondatore e CEO di Zoom, Eric S. Yuan - Siamo sulla buona strada per diventare una piattaforma indispensabile per aziende, individui e sviluppatori per connettersi, collaborare e costruire nel flessibile mondo ibrido del lavoro. Riteniamo che il nostro marchio globale, le tecnologie innovative e l'ampia base di clienti ci posizionino bene per il futuro".

La guidance prevede per l'intero anno fiscale 2022 un reddito operativo non GAAP essere compreso tra 1,598 miliardi di dollari e 1,600 miliardi di dollari. L'utile per azione diluito non-GAAP dovrebbe essere compreso tra 4,84 e 4,85 dollari, con circa 306 milioni di azioni medie ponderate non GAAP in circolazione.