Zona Euro, vendite dettaglio dicembre in frenata e sotto attese

(Teleborsa) - Commercio al dettaglio in frenata nell'Eurozona a dicembre. Secondo l'Eurostat, le vendite sono aumentate dell'1,3% su base mensile, dopo il +2,3% rivisto di novembre (+2% il preliminare). Il dato delude le attese degli analisti che avevano stimato un incremento più energico del 2,4%.



Su base annua, le vendite registrano un calo dell'1,6% dopo aver riportato il mese prima un +0,8%. Un calo ben più forte delle attese che indicavano una flessione delle vendite dello 0,9%.



Le vendite nell'Europa dei 28 sono cresciute dell'1,9% su base mensile (+2,5% a novembre), mentre su base annua hanno segnato un -1,3% dal +0,9% di novembre.



(Foto: by Becca Mchaffie on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA