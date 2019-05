Zona Euro, si riduce il surplus delle partite correnti a marzo

(Teleborsa) - A marzo, la bilancia delle partite correnti dell'Unione europea (EU-28) chiude con un surplus di 25 miliardi di euro, in calo rispetto all'avanzo di 28 miliardi di febbraio (26,8 miliardi la prima lettura). Le attese degli analisti erano per un surplus di 24,2 miliardi.



E' quanto ha rilevato la BCE. La componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 8 miliardi e quella dei beni per 24 miliardi, mentre la partita dei redditi primari evidenzia un avanzo di 4 miliardi. Il tutto è in parte compensato dal deficit di 11 miliardi dei redditi secondari.



(Foto: © senoldo/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA