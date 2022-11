Zona Euro, si arresta il crollo della fiducia dell'economia a novembre

(Teleborsa) -. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 93,7 punti, rispetto ai 92,7 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, si porta a 92,2 punti da 91,2 punti. Si tratta delNell'UE, l'aumento della fiducia dell'economia a novembre è stato trainato da un r. Il sentiment nei servizi, nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni è rimasto sostanzialmente invariato.Tra le maggiori economie dell'UE, la fiducia dell'economia è aumentata fortemente in(+4,1) e, in misura minore, Paesi Bassi (+1,2) e(+1,1), mentre è diminuita in(-1,7) e(-1,6).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia deirisale a -23,9 punti -27,5, mentre la fiducia deipassa a 2,3 da 2,1 punti (attese per 2 punti). L'indice dell'peggiora a -2 punti da -1,2 punti (attese per -0,5 punti).L'indice sulle(Employment expectations indicator, EEI) è aumentato (+1,4 punti), alimentato da piani occupazionali più ottimistici nell'industria e, in particolare, nei servizi, solo in parte controbilanciati da attese più negative nel commercio al dettaglio.