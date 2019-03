Zona Euro, settore manifatturiero in contrazione a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Nonostante leggera, la contrazione di febbraio ha posto fine alla sequenza di crescita dell'economia manifatturiera cheA livello nazionale, il PMI insi porta a 47,7 punti, sul minimo da 69 mesi.A fare da traino lacon un indice PMI di 54,2 punti, toccando i massimi da 9 mesi. Laraggiunge 47,6 punti, dato più debole da 74 mesi. Meglio la, a 51,5 punti, massimo da 5 mesi, mentre latocca i 49,9 punti."Il settore manifatturiero dell'Eurozona si trova nella più profonda crisi in quasi sei anni, con tutti gli indicatori che anticipano le tendenze che suggeriscono la possibilità di un ulteriore peggioramento in primavera - commenta, Chief Business Economist presso IHS Markit - . In aggiunta alle diffuse preoccupazioni sulla guerra commerciale, spesso collegata alle tariffe USA, e ai problemi riguardanti le previsioni dell'economia globale, le imprese riportano che l'elevata incertezza politica, data anche dalla Brexit, sta colpendo la domanda e causando una maggiore avversione al rischio".