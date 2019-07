Zona Euro, produzione costruzioni rallenta a maggio

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni sia nella Zona Euro sia nell'Europa dei 28.



Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita a maggio dello 0,3% per entrambi i gruppi dopo aver registrato in aprile, per la zona Euro, una contrazione dell'1,7% e per l'Europa dei 28 un calo dell'1,3%



Rispetto ad un anno prima, la produzione segna un incremento dello 2,0% nell'Eurozona mentre nell'UE allargata si è verificata una crescita del 2,5%.





