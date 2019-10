Zona Euro, peggiora il sentiment economico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si deteriora ancora la fiducia dell'economia di Eurolandia. L'indice che misura il sentiment complessivo dell'Unione Europeamentre quello del complesso della Zona Euro scivola a 100,8 da 101,7 punti.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, lapeggiora portandosi da -7,6 punti da -6,5 punti mentre il clima nell'si porta da -9,5 punti a -8,9 punti. In frenata anche ida 9 punti a 9,5 del mese precedente. Aumenta, invece, il sentiment nel settore delle(da 3,4 a 4,7 punti) mentre peggiora ilche si attesta a -0,7 da +0,2.Il dato è reso noto dalla, che ha segnalato anche un miglioramento del clima affari a -0,19 punti da -0,23 punti. Il dato si mostra migliore anche delle attese degli analisti che erano per un livello a -0,24 punti.