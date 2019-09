Zona Euro, peggiora fiducia a settembre

Si deteriora ancora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di settembre. L'indice che misura il sentiment complessivo dell'Unione Europea è risultato pari a 100 punti dopo i 101,4 del mese precedente mentre quello del complesso della Zona Euro scivola 101,7 da 103,1 punti. Le attese del mercato erano per 103 punti.



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori peggiora portandosi da -6,5 punti da -7,1 punti mentre il clima nell'industria si porta da -8,8 punti a -5,8 punti. In aumento i servizi da 9,2 punti a 9,5 del mese precedente. Cala il sentiment nel settore delle costruzioni (da 3,9 a 3,8 punti) e il commercio al dettaglio si attesta a +0,1 da +0,6.



