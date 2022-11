Zona Euro, morale investitori migliora a novembre

Lunedì 7 Novembre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Migliora, per la prima volta da agosto, il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è attestato a -30,9 punti a novembre dai -38,3 punti di ottobre. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti, che erano per un indicatore a -35 punti.



Migliora anche il sentiment sulle condizioni correnti, che si attesta a -29,5 punti dai -35,5 di ottobre, mentre l'indice delle aspettative si attesta a -32,3 punti dai -41 del mese precedente.



Il direttore di Sentix Manfred Huebner ha detto che il rialzo non è "un'inversione di tendenza", ma che "il miglioramento della situazione e dei valori delle aspettative mostra con quanta sensibilità gli investitori reagiscano nelle loro aspettative economiche ai segnali del mercato energetico".