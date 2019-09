Zona Euro, migliora la fiducia degli operatori borsistici

(Teleborsa) - Migliora leggermente riducendo la performance negativa l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa.



Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice si è portato a -11,1 punti nel mese di settembre dai -13,7 punti di agosto. Gli analisti si attendevano un peggioramento fino a -14 punti.



In peggioramento invece il sentiment sulle condizioni correnti che scivola a -9,5 punti da -7,3 mentre l'indice delle aspettative si attesta a -12,8 punti dai -20 punti del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA