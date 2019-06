Zona Euro, l'economia cresce come da attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che cresce come stimato in precedenza.e come atteso anche dagli analisti.Nel 4° trimestre dell'anno si era registrata una crescita dello 0,2% su base trimestrale e dell'1,2% annuale.(UE) l'economia ha registrato un progresso dello 0,5% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è avuto un +1,5%.in entrambe le aree rispetto al trimestre precedente dopo il +0,3% del 4° trimestre per la Zona Euro e il +0,2% per l'EU28.e dell'1,2% nell'Europa allargata (+1,3% e +1,2% rispettivamente nel 4° trimestre 2018).