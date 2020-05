Zona Euro, indice Sentix su sentiment investitori resta al palo a maggio

(Teleborsa) - L'emergenza coronavirus continua a tenere in scacco gli investitori in Europa, che confermano un sentiment diffusamente negativo per la situazione attuale ed un leggero recupero per quella prosopettica.



Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, l'indice è risalito appena a maggio a -41,8 punti dai -42,9 punti di aprile. Il dato è migliore delle attese degli analisti che attendevano un calo a -33,5 punti.



Peggiora il sentiment sulle condizioni correnti che si porta da -73 punti dai -66 precedenti, mentre l'indice delle aspettative recupera a -3 punti dai -15,8 punti del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA