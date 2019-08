Zona Euro, giù export su rallentamento economia mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, segnale che indica una minore domanda dall'estero sulle preoccupazioni generali per un rallentamento dell'economia mondiale alla luce delle difficili trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.Nel mese di giugno il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona è risultato in calo a 20 miliardi di euro rispetto all'avanzo di 22,6 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente. Le attese del mercato erano per un surplus di 16,3 miliardi di euro.L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 160,5 miliardi di euro in calo del 6,6% rispetto a giugno 2018.