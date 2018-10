Zona Euro, fiducia in peggioramento a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per effetto del peggioramento delle aspettative delle imprese dell'industria e dei servizi, ma ancor di più del sentiment dei consumatori.Nel mese di ottobre 2018, l'indice che misuradegli analisti che erano per un livello a 110 punti. Scende, di 0,8 punti, anche l'indice relativo al sentiment economico nel complesso dell'Unione Europea, che si porta a 110,4 punti.Il dato è reso noto la(DG ECFIN).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, lresta negativa a -2,7 punti dai 2,9 di settembre,diminuisce a 3 punti (da 4,7) mentrescende a 13,6 punti (da 14,7).Risulta pressoché stabile invece il(a 8 da 8,3 punti), mentre(a -0,8 da 2,4)., che non riesce ad invertire il trend di rallentamento rilevato perL'indice è infatti sceso a, mostrandosi inferiore alle attese degli analisti che erano per un calo meno marcato a 1,14 punti.