Zona Euro, fiducia economia in crescita a maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di maggio, dopo 10 mesi di ribassi.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, lamigliora portandosi a -6,5 punti da -7,3 punti mentre ilsi mostra in recupero a -2,9 punti da -4,3 punti. In ripresa anche ia 12,2 punti da 11,8 del mese precedente. Peggiora invece il sentiment nel settore delle(a 4,1 da 6,5 punti) e il-1,2 da -1,1.Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), che ha segnalato anche un lieve. Il dato risulta inferiore al consensus che era di 0,40 punti.