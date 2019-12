Zona euro, Eurostat conferma stima flash PIL 3° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce in linea con le attese l'economia della Zona euro nel 3° trimestre dell'anno, confermando la stima flash di metà novembre. Lo ha annunciato l', pubblicando la seconda stima del PIL dell'area della moneta unica.centrando anche le previsioni di consensus. Su anno si registra un incremento dell'1,2% in linea con la stima flash e le attese.su base trimestrale e dell'1,2% su anno.Nell'intera Unione Europea (EU28), il PIL ha registrato un incremento dello 0,3% congiunturale e dell'1,3% tendenziale.Quanto all'è cresciuta dello 0,1% nella Zona euro. Stessa variazione percentuale per l'UE dei 28.Per l'Italia, Germania e Austria, l'espansione è stata confermata allo 0,1%, il dato più basso dell'intera UE.