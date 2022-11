Zona Euro, diminuisce deficit commerciale a settembre

Martedì 15 Novembre 2022, 12:15







(Teleborsa) - Cala il deficit della bilancia commerciale dell'Eurozona a settembre 2022, registrando un disavanzo di 34,4 miliardi di euro, rispetto al passivo di 52,4 miliardi di agosto (dato rivisto da un preliminare di 50,9 miliardi).



Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 259,6 miliardi di euro, in aumento del 23,6% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 44,5% a 294 miliardi di euro.



L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è portato a 247,6 miliardi di euro, in aumento del 27,3% rispetto a settembre 2021.



Per l'intera Unione Europea si è registrato un deficit 45,8 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate del 24%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 48,2% rispetto all'anno prima.