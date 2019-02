Zona Euro, crescita confermata in frenata nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Cresce in linea con le attese l'economia della Zona euro nel 4° trimestre dell'anno, confermando una decelerazione rispetto al trimestre precedente. Lo ha annunciato l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT, pubblicando la seconda stima del PIL dell'area della moneta unica.



Nell'ultimo periodo del 2018, il PIL registra un incremento dello 0,2% su trimestre, come indicato dalla stima precedente e dal consensus. Su anno si registra un incremento dell'1,2% in linea con la stima flash e le attese. Nel 3° trimestre del 2018 si era registrata una crescita dello 0,2% su base trimestrale e dell'1,6% annuale.



Nell'intera Unione Europea (EU28), il PIL ha registrato un incremento dello 0,2% congiunturale e dell'1,4% tendenziale.



