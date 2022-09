Zona Euro, commercio al dettaglio risale a luglio

Lunedì 5 Settembre 2022, 12:00







(Teleborsa) - In aumento le vendite al dettaglio dell'Eurozona a luglio. Secondo l'Eurostat, le vendite sono salite dello 0,3% su base mensile dopo il -1% di giugno (dato rivisto da un preliminare di -1,2%) e contro attese per un aumento dello 0,4%.



Su base annua, le vendite registrano una variazione positiva pari a -0,9% contro il -3,2% rilevato in precedenza (dato rivisto da un preliminare di -3,7%) ed il -0,7% indicato dal consensus.