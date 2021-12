Zona Euro, cala surplus delle partite correnti in ottobre

Lunedì 20 Dicembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - Nel mese di ottobre, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro chiude con un surplus di 18,1 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'avanzo di 18,7 miliardi di settembre. I dati non destagionalizzati evidenziano un avanzo di 20,5 miliardi rispetto ai 26,9 miliardi precedenti.



E' quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo dei beni di 16 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo pari a zero e quella dei servizi di 16 miliardi. I redditi secondari mostrano un deficit di 15 miliardi.



Nei 12 mesi a ottobre 2021, le partite correnti hanno registrato un surplus di 311 miliardi di euro (2,6% del PIL), rispetto all'avanzo di 186 miliardi (1,6% del PIL) riportato nello stesso periodo al 2020.