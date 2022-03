Zloty polacco e fiorino ungherese su nuovi minimi con guerra in Ucraina

Lunedì 7 Marzo 2022, 10:45







(Teleborsa) - Lo Zloty polacco (PLN) e il fiorino ungherese (HUF) sono scesi su nuovi minimi storici contro l'euro a causa del perdurare del conflitto in Ucraina. Con i negoziati che non fanno passi avanti e l'Occidente pronto a imporre nuove sanzioni (gli USA spingono su limitazioni all'import di greggio russo), i mercati finanziari continuano a registrare vendite sugli asset rischiosi e acquisti dei cosiddetti beni rifugio. I titoli e i paesi più colpiti sono quelli con maggiore esposizione e più vicini a Ucraina e Russia, con le banche centrali costrette ad agire sui cambi e sempre più sotto pressione per l'inflazione galoppante.



Un previsto aumento di 50 punti base del tasso di interesse chiave della Polonia al 3,25% questa settimana "non si rivelerà sufficiente per fornire allo zloty una tregua almeno a breve termine", ha affermato Piotr Matys, analista di cambio presso InTouch Capital Markets. "La banca centrale ungherese potrebbe dover aumentare ancora di più il tasso di deposito a una settimana a causa delle pressioni di vendita prevalenti sul fiorino", ha aggiunto.







(Foto: © Moodboard Moodboard / 123RF)